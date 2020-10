Coronavirus, governo francese nei guai: aperta un’inchiesta per troppa leggerezza durante l’epidemia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Olivier Veran nei guai: il ministro della salute francese è finito sotto inchiesta a causa di una cattiva gestione della crisi del Coronavirus da parte del governo. La polizia francese ha perquisito la casa del ministro, come reso noto dal suo ufficio. Anche il primo ministro Castex è indagato per gli stessi motivi, così come Edouard Philippe e Buzyn, predecessori rispettivamente di Castex e Veran. L’indagine è stata aperta dopo le denunce dei contagiati di Covid-19, che hanno lamentato lentezza nell’agire per controllare la diffusione del virus. Si indaga dunque su presunte irregolarità da parte dei ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Ad essere perquisita è stata anche l’abitazione di Jerome Salomon, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Olivier Veran nei: il ministro della saluteè finito sotto inchiesta a causa di una cattiva gestione della crisi delda parte del. La poliziaha perquisito la casa del ministro, come reso noto dal suo ufficio. Anche il primo ministro Castex è indagato per gli stessi motivi, così come Edouard Philippe e Buzyn, predecessori rispettivamente di Castex e Veran. L’indagine è statadopo le denunce dei contagiati di Covid-19, che hanno lamentato lentezza nell’agire per controllare la diffusione del virus. Si indaga dunque su presunte irregolarità da parte dei ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Ad essere perquisita è stata anche l’abitazione di Jerome Salomon, ...

Affaritaliani : “I tamponi nasali sono inaffidabili nell'85% dei casi” Amici: “Diagnosi finora fatte possono essere sbagliate” Bomb… - LegaSalvini : ALTRO CHE MATTEO #SALVINI, CONTE HA I PIENI POTERI E NESSUNO DICE NIENTE - riotta : Ondata #coronavirus tragicamente sottovalutata #Italia in estate con dabbenaggine mista a ignoranza e mediocrità po… - bioccolo : Ogni giorno, ogni ora un contagio viene registrato in un ufficio. Ospedalizzazioni, sanificazioni, chiusure. Fino… - Alex21312003 : RT @GeMa7799: Coronavirus, Fdi trascina il governo in tribunale per il piano segreto sull'epidemia: 'Nulla da nascondere? Dateci il documen… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 13 ottobre 2020 Governo Energia, è online nuova newsletter Gme

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - È online, scaricabile dal sito Il 2020, invece, segnato dalla tragedia della pandemia da Covid-19, “ha fatto emergere ...

Jole Santelli: la governatrice calabrese, combattente con il sorriso

La parola più utilizzata, negli interventi di cordoglio che, in queste ore, arrivano da più parti, è “combattente”. Ed effettivamente, Jole ...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - È online, scaricabile dal sito Il 2020, invece, segnato dalla tragedia della pandemia da Covid-19, “ha fatto emergere ...La parola più utilizzata, negli interventi di cordoglio che, in queste ore, arrivano da più parti, è “combattente”. Ed effettivamente, Jole ...