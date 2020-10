Coronavirus, gli scienziati lanciano l’allarme: “immunità di gregge errore pericoloso” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante l’emergenza Coronavirus si parla tanto dell’immunità di gregge, un approccio, a detta degli scienziati, sbagliato. “E’ un errore pericoloso non supportato da evidenze scientifiche”, questo il parere di 80 ricercatori, in una lettera aperta pubblicata sulla rivista The Lancet. Tanti esperti internazionali hanno firmato la lettera. “E’ fondamentale agire con decisione eurgenza”, si legge ancora. “Misure efficaci che sopprimono e controllano la trasmissione devono essere ampiamente implementate e devono essere supportate da programmi finanziari e sociali che incoraggiano le risposte della comunita’ e affrontano le disuguaglianze che sono state amplificate dalla pandemia. Restrizioni continue saranno probabilmente necessarie a breve termine, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Durante l’emergenzasi parla tanto dell’immunità di, un approccio, a detta degli, sbagliato. “E’ unpericoloso non supportato da evidenze scientifiche”, questo il parere di 80 ricercatori, in una lettera aperta pubblicata sulla rivista The Lancet. Tanti esperti internazionali hanno firmato la lettera. “E’ fondamentale agire con decisione eurgenza”, si legge ancora. “Misure efficaci che sopprimono e controllano la trasmissione devono essere ampiamente implementate e devono essere supportate da programmi finanziari e sociali che incoraggiano le risposte della comunita’ e affrontano le disuguaglianze che sono state amplificate dalla pandemia. Restrizioni continue saranno probabilmente necessarie a breve termine, ...

