Coronavirus | giovedì 15 ottobre | sono 594 i nuovi casi nel Lazio La mappa delle Asl

Roma – "Nuovo record di tamponi oggi nel Lazio: su quasi 16mila sono 594 i casi positivi, 7 i decessi e 45 i guariti. Se non si piega la curva nei prossimi giorni saranno inevitabili ulteriori misure". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, aggiungendo che "nella valutazione settimanale il valore RT e' a 1.14″. Per quanto riguarda i dati, nella Asl Roma 1 sono 110 i casi e si tratta di novantacinque casi isolati a domicilio e quindici da ricovero. Si registrano due decessi di 80 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 164 i casi e si tratta di cinque casi con link dalla Romania e uno dal Bangladesh. Ventotto i casi con ...

