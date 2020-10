Coronavirus: Gallera, 'rapida accelerazione in Lombardia, attivati 150 posti in rianimazione' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milnao, 15 ott. (Adnkronos) - "In questi ultimi quattro giorni c'è stata un'impennata molto veloce, ma il sistema era pronto e sta reagendo". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando della nuova ondata di contagi di Coronavirus che sta colpendo la Lombardia. "La situazione è cambiata molto repentinamente a partire dal 10 ottobre, ma va anche detto che questa crescita dei contagi non è diversa da quella di Lazio, Sicilia, Campania, Liguria e anche del Veneto". Il sistema sanitario lombardo "è preparato e strutturato. Certo, ci sono fasi che richiedono i loro tempi e, ripeto, l'accelerazione dei contagi è stata velocissima, tra l'altro a fronte di almeno 20 mila tamponi al giorno. Il 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milnao, 15 ott. (Adnkronos) - "In questi ultimi quattro giorni c'è stata un'impennata molto veloce, ma il sistema era pronto e sta reagendo". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione, Giulio, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando della nuova ondata di contagi diche sta colpendo la. "La situazione è cambiata molto repentinamente a partire dal 10 ottobre, ma va anche detto che questa crescita dei contagi non è diversa da quella di Lazio, Sicilia, Campania, Liguria e anche del Veneto". Il sistema sanitario lombardo "è preparato e strutturato. Certo, ci sono fasi che richiedono i loro tempi e, ripeto, l'dei contagi è stata velocissima, tra l'altro a fronte di almeno 20 mila tamponi al giorno. Il 10 ...

SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, Gallera: “In regione 1.100 nuovi positivi” - MediasetTgcom24 : Covid, Gallera: 'In Lombardia 1.100 positivi nelle ultime 24 ore' #coronavirus - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Visto che le terapie intensive in #Lombardia potrebbero crescere nei prossimi 15 giorni, non sarebbe opportuno pensare… - giornalettismo : Visto che le terapie intensive in #Lombardia potrebbero crescere nei prossimi 15 giorni, non sarebbe opportuno pens… - corrieredicomo : Coronavirus, l'annuncio dell'assessore Giulio Gallera -