Coronavirus Francia, perquisizioni nelle case e negli uffici del ministro della Salute, dell’ex premier Philippe e altri (Di giovedì 15 ottobre 2020) La gestione della crisi legata all’emergenza Coronavirus ha portato a un’inchiesta in Francia Secondo Bfm.tv sono in corso perquisizioni nelle case e negli uffici rispettivi del ministro della Salute, Olivier Véran (al centro della foto) e del direttore generale della Salute, Jerome Salomon. Una procedura si “iscrive nel quadro di un fascicolo giudiziario”. Bersaglio degli accertamenti anche l’ex premier Edouard Philippe, l’ex ministra della Salute Agnès Buzyn e l’ex portavoce del governo, Sibeth Ndiaye. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) La gestionecrisi legata all’emergenzaha portato a un’inchiesta inSecondo Bfm.tv sono in corsorispettivi del, Olivier Véran (al centrofoto) e del direttore generale, Jerome Salomon. Una procedura si “iscrive nel quadro di un fascicolo giudiziario”. Bersaglio degli accertamenti anche l’exEdouard, l’ex ministraAgnès Buzyn e l’ex portavoce del governo, Sibeth Ndiaye. L'articolo ...

RaiNews : #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli commenta l'aumento dei contagi da #Coronavirus: 'Il tempo di scherzare è finito,… - Corriere : Coronavirus Francia, il discorso di Macron: lockdown a Parigi tra le 21 e le 6 - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Gestione emergenza Covid in Francia, perquisita la casa del ministro della Salute #Coronavirus - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Gestione emergenza Covid in Francia, perquisita la casa del ministro della Salute #Coronavirus -