Coronavirus, Francia choc: oltre 30mila casi. Gb, 19mila contagi. Germania +6.638 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il fuoco del Coronavirus non si spegne in tutta Europa , con il contagio che in Francia, ma non solo, sembra inarrestabile. E l'Organizzazione mondiale della sanità , Oms , ha lanciato l'allarme per ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il fuoco delnon si spegne in tutta Europa , con ilo che in, ma non solo, sembra inarrestabile. E l'Organizzazione mondiale della sanità , Oms , ha lanciato l'allarme per ...

RaiNews : #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e… - La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli commenta l'aumento dei contagi da #Coronavirus: 'Il tempo di scherzare è finito,… - Corriere : Macron: da sabato notte coprifuoco a Parigi tra le 21 e le 6 - Rosa96689082 : RT @pietroraffa: ++ ??Coronavirus, record in Francia: più di 30mila casi in 24 ore ++ Crescita impressionante. - StefaniaFalone : RT @Virus1979C: In Francia più di 30.000 casi in 24 ore. #coronavirus -