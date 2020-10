Coronavirus: Fontana, 'valutiamo misure ma no a lockdown in Lombardia' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - “Stiamo monitorando la situazione e nelle prossime ore diremo se è necessario prendere qualche misura o se invece basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto è già stato disposto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus in Lombardia a 'Buongiorno' su Sky Tg24. In Lombardia “nelle ultime giornate si sono fatti molti più tamponi, la percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma è sicuramente comunque in crescita. L'invito che la settimana scorsa avevo rivolto a cercare di tenere dei comportamenti compatibili con le linee che sono state date ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - “Stiamo monitorando la situazione e nelle prossime ore diremo se è necessario prendere qualche misura o se invece basterà essere rigorosamente rispettosi di quanto è già stato disposto”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, sulleper contrastare la diffusione delina 'Buongiorno' su Sky Tg24. In“nelle ultime giornate si sono fatti molti più tamponi, la percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma è sicuramente comunque in crescita. L'invito che la settimana scorsa avevo rivolto a cercare di tenere dei comportamenti compatibili con le linee che sono state date ...

