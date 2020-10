Coronavirus, Fontana: “Valutiamo misure, ma escludo nuovo lockdown” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha commentato la situazione attuale, escludendo un nuovo lockdown Il Coronavirus continua a preoccupare, e lo fa ogni giorno di più. I numeri sono in continuo aumento, tanto che il governo ha emanato un nuovo Dpcm con misure ancor più restrittive di quelle già in vigore. Nella giornata … L'articolo Coronavirus, Fontana: “Valutiamo misure, ma escludo nuovo lockdown” proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020), il governatore della Lombardia Attilioha commentato la situazione attuale, escludendo unlockdown Ilcontinua a preoccupare, e lo fa ogni giorno di più. I numeri sono in continuo aumento, tanto che il governo ha emanato unDpcm conancor più restrittive di quelle già in vigore. Nella giornata … L'articolo: “Valutiamo, malockdown” proviene da .

