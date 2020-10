Coronavirus: Fontana, 'ospedale Fiera Milano pronto, spero rimanga una garanzia' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Milano, 15 ott. (Adnkronos) - “L'ospedale in Fiera non è mai stato chiuso, è lì pronto. spero di non doverlo rimettere in funzione, spero che rimanga una garanzia di cui non avremo bisogno. Però l'ospedale è pronto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a 'Buongiorno' su Sky Tg24 sull'ospedale in Fiera a Milano. Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020), 15 ott. (Adnkronos) - “L'innon è mai stato chiuso, è lìdi non doverlo rimettere in funzione,cheunadi cui non avremo bisogno. Però l'”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a 'Buongiorno' su Sky Tg24 sull'in

