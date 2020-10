Coronavirus, Crisanti: “Il lockdown a Natale è nell’ordine delle cose” (Di giovedì 15 ottobre 2020) La curva dei contagi da Coronavirus è in rapida ascesa, ed il vaccino sembra ancora lontano. Pertanto, il virologo Andrea Crisanti non ha dubbi: è necessario che gli italiani trascorrano le feste natalizie in quarantena. PhotoCredit: dal web “Occorre bloccare il virus” Il virologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, è convinto che questo non sia il momento di abbassare la guardia: il Coronavirus resta un nemico da cui doversi proteggere. Ospite di Studio24 (RaiNews24), l’esperto ha dichiarato: “Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus”. Ha poi aggiunto: “Più che misure sui comportamenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) La curva dei contagi daè in rapida ascesa, ed il vaccino sembra ancora lontano. Pertanto, il virologo Andreanon ha dubbi: è necessario che gli italiani trascorrano le feste natalizie in quarantena. PhotoCredit: dal web “Occorre bloccare il virus” Il virologo dell’Università di Padova, Andrea, è convinto che questo non sia il momento di abbassare la guardia: ilresta un nemico da cui doversi proteggere. Ospite di Studio24 (RaiNews24), l’esperto ha dichiarato: “Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus”. Ha poi aggiunto: “Più che misure sui comportamenti ...

RaiNews : La nuova fase dell'epidemia. 'Tra 15 giorni si rischiano oltre 10mila casi' #Crisanti #Studio24 - Agenzia_Ansa : Il virologo #Crisanti: '#Lockdown a Natale? Credo sia nell'ordine delle cose' #Coronavirus #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Valuto che ci rimangono quindici giorni per mettere in campo misure utili per invertire la tendenza'. Così il res… - Th3Zer0 : RT @colvieux: Idem per il #covid #Coronavirus: il tuo nemico non è #crisanti che ti mette vanti alla scomoda realtà che se non stai attento… - carloangeli : RT @AlfioKrancic: Sento profumo di lockdown per Natale. -