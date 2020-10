Coronavirus | controlli dei carabinieri | sanzioni per cittadini e bar

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Diciassette persone sanzionate per il mancato utilizzo della mascherina e cinque bar multati per la mancanza di igienizzanti, di distanziamento, di uso delle protezioni individuali. È il bilancio deieffettuati dainei comuni della provincia di Caserta di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Casapesenna e Villa Literno, dove ilsta colpendo con forza. Sedici le pattuglie impiegate e guidate dal capitano Luca Gino Iannotti. In totale sono state controllate 150 persone in strada, 17 delle quali trovate senza mascherina. Ihanno poi controllato 34 esercizi commerciali, tra bar, sale scommesse e mini market, accertando che solo alcuni bar non osservavano le norme anti-Covid. L'articolo proviene da ...