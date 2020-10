Coronavirus, contagi 8.804: Raddoppiano morti, 83 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Redazione Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332). I morti Raddoppiano in un solo giorno da 43 a 83. I tamponi ancora al record, quasi 163 mila. In Lombardia oltre 2mila nuovi contagi Tra le Regioni … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 15 ottobre 2020) Redazione Nuovo record assoluto diin Italia per il: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332). Iin un solo giorno da 43 a 83. I tamponi ancora al record, quasi 163 mila. In Lombardia oltre 2mila nuoviTra le Regioni … Impronta Unika.

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: altri 7.332 contagi e 43 morti. Oltre 152mila i tamponi - rtl1025 : ?? Record di contagi in Italia per il #Coronavirus: in 24 ore registrati 7.332 casi. Il dato più alto prima di oggi… - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - fasulo_antonio : 8.804 contagi e 83 morti nelle ultime 24 ore. Il virus è clinicamente risorto. #coronavirus #COVID__19 #coprifuoco - VivMilano : RT @askanews_ita: Nuovo picco di contagi da coronavirus in Italia, 83 morti in 24 ore -