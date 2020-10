Coronavirus che causa diarrea e vomito potrebbe diffondersi dai maiali all’uomo: i risultati di un nuovo studio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un nuovo inquietante studio giunge dall’Università del North Carolina. Un altro ceppo di Coronavirus ha il potenziale per diffondersi dai maiali all’uomo. Si tratta del ceppo SADS-CoV, virus che infetta i suini in Cina dal 2016 e che a causato negli animali gravi diarrea e vomito: secondo gli scienziati questo virus potrebbe infettare anche gli … L'articolo Coronavirus che causa diarrea e vomito potrebbe diffondersi dai maiali all’uomo: i risultati di un nuovo studio NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 15 ottobre 2020) Uninquietantegiunge dall’Università del North Carolina. Un altro ceppo diha il potenziale perdaiall’uomo. Si tratta del ceppo SADS-CoV, virus che infetta i suini in Cina dal 2016 e che ato negli animali gravi: secondo gli scienziati questo virusinfettare anche gli … L'articolochedaiall’uomo: idi unNewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus che Coronavirus. Immuni: che cos'è e come funziona. Dieci cose da sapere Servizio Informazione Religiosa Coronavirus, in Piemonte 1.033 casi. In due giorni 20.109 tamponi

Balzo dei contagi in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.033 nuovi casi, di cui 663 asintomatici. Ieri i positivi erano stati 499. Viene precisato, comunque, che il dato compren ...

Valentino Rossi “Ho il Covid”, niente Aragon/ “Non mi sentivo bene e avevo febbre…”

Valentino Rossi: "Ho il Covid", niente GP di Aragon per il pilota della Yamaha. "Non mi sentivo bene e avevo febbre...", ha scritto sui social.

Balzo dei contagi in Piemonte, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.033 nuovi casi, di cui 663 asintomatici. Ieri i positivi erano stati 499. Viene precisato, comunque, che il dato compren ...