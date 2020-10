Coronavirus, boom di contagi in Campania: in arrivo nuova ordinanza ma niente lockdown (Di giovedì 15 ottobre 2020) NAPOLI – “Se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti al giorno, sarà lockdown. Se, in termini assoluti, avremo 800 positivi al giorno, arriveremo alla chiusura di tutto”. Lo aveva annunciato venerdì scorso il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) NAPOLI – “Se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti al giorno, sarà lockdown. Se, in termini assoluti, avremo 800 positivi al giorno, arriveremo alla chiusura di tutto”. Lo aveva annunciato venerdì scorso il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 ottobre: boom di nuovi contagi, sono 7332. E’ il record di sempre. 43 i… - Agenzia_Ansa : Covid, in Abruzzo boom di casi. Valdaosta, tre Comuni a rischio #ANSA - petergomezblog : #Coronavirus, #Ippolito (Cts): “Non ci aspettavamo questi dati. Ecco a cosa dobbiamo il boom di contagi” - LiguriaOggi : Coronavirus – Nuovo boom di contagi in Liguria, sono 432 in 24 ore - amigdala_902010 : RT @SkyTG24: Gimbe: in 7 giorni sono raddoppiati i casi di Coronavirus, boom di ricoveri -