Coronavirus, boom di casi in Gran Bretagna: 19mila in un giorno. In Germania altri 6.638: mai così tanti. Lockdown parziale in Polonia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trema la Gran Bretagna. Gli ultimi dati raccontano un picco record di contagi giornalieri da Coronavirus: 18.980 nuovi positivi e 138 vittime. Nelle ultime 24 ore anche la Germania ha superato qualsiasi record precedente da inizio pandemia registrando altri 6.638 contagi, oltre 1.500 in più rispetto al dato giornaliero diffuso ieri (5.132), e 33 decessi in più. Male anche la situazione a Londra che, alla luce di 1.700 contagi in un solo giorno con un tasso di infezione di oltre 730 ogni 100mila abitanti, da sabato dichiara “allerta alta”, il secondo livello nella scala delle misure imposte dal governo di Boris Johnson per contenere la diffusione del Covid. Saranno vietate le riunioni con amici in casa e sarà scoraggiato l’uso dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trema la. Gli ultimi dati raccontano un picco record di contagi giornalieri da: 18.980 nuovi positivi e 138 vittime. Nelle ultime 24 ore anche laha superato qualsiasi record precedente da inizio pandemia registrando6.638 contagi, oltre 1.500 in più rispetto al dato giornaliero diffuso ieri (5.132), e 33 decessi in più. Male anche la situazione a Londra che, alla luce di 1.700 contagi in un solocon un tasso di infezione di oltre 730 ogni 100mila abi, da sabato dichiara “allerta alta”, il secondo livello nella scala delle misure imposte dal governo di Boris Johnson per contenere la diffusione del Covid. Saranno vietate le riunioni con amici in casa e sarà scoraggiato l’uso dei ...

NAPOLI - 'Se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti al giorno, sarà lockdown. Se, in termini assoluti, avremo 800 positivi al giorno, ...

È boom di tamponi oggi nel Lazio. Su quasi 16mila, contro i 15mila e 500 di mercoledì, sono 594 i casi positivi (+ 51 rispetto a ieri). Aumentano di 75 unità i casi a Roma nelle ultime 24 ore: sono 30 ...

