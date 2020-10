Coronavirus, boom di casi in Francia e Uk: Parigi ne conta oltre 30mila, Londra 19mila. Per Downing Street Italia non è Paese sicuro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tremano la Francia e la Gran Bretagna. Gli ultimi dati di Parigi parlano di 30.621 contagi e 88 decessi, mentre quelli inglesi raccontano un picco record da 18.980 nuovi positivi e 138 vittime. Downing Street , intanto, ha tolto l’Italia dalla lista dei Paesi sicuri, imponendo da domenica un periodo di 14 giorni di auto-isolamento per chiunque si rechi nel Regno dal nostro Paese. Nelle ultime 24 ore anche la Germania ha superato qualsiasi record precedente da inizio pandemia registrando altri 6.638 contagi, oltre 1.500 in più rispetto al dato giornaliero diffuso ieri (5.132), e 33 decessi in più. Male anche la situazione a Londra che, alla luce di 1.700 contagi in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tremano lae la Gran Bretagna. Gli ultimi dati diparlano di 30.621gi e 88 decessi, mentre quelli inglesi racno un picco record da 18.980 nuovi positivi e 138 vittime., intanto, ha tolto l’dalla lista dei Paesi sicuri, imponendo da domenica un periodo di 14 giorni di auto-isolamento per chiunque si rechi nel Regno dal nostro. Nelle ultime 24 ore anche la Germania ha superato qualsiasi record precedente da inizio pandemia registrando altri 6.638gi,1.500 in più rispetto al dato giornaliero diffuso ieri (5.132), e 33 decessi in più. Male anche la situazione ache, alla luce di 1.700gi in un ...

Impennata di contagi, gli italiani vogliono la stretta alla movida per evitare un nuovo lockdown. Boom di consensi fra i giovani (80%) e nelle Isole (82%) Gli italiani promuovono a larga maggioranza ...

In Svizzera «misure troppo blande», si «prenda esempio dall'estero»

GINEVRA - L'epidemiologa e membro della task force Covid-19 della Confederazione ... Ma quali fattori hanno causato questo boom dei contagi? «Con un certo aumento dei casi gli eventi "superdiffusori" ...

GINEVRA - L'epidemiologa e membro della task force Covid-19 della Confederazione ... Ma quali fattori hanno causato questo boom dei contagi? «Con un certo aumento dei casi gli eventi "superdiffusori" ...