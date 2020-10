Coronavirus, bollettino del 15 ottobre: continua la drammatica avanzata (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuova impennata di contagi. Crescono i ricoverati in terapia intensiva: 586, 47 in più di ieri. Nuovo record di tamponi che sfiorano quota 163mila. Il bollettino del ministero della Salute ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.804 nuovi contagi (ieri erano 7.332) e 83 vittime, contro le 43 di ieri. Sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuova impennata di contagi. Crescono i ricoverati in terapia intensiva: 586, 47 in più di ieri. Nuovo record di tamponi che sfiorano quota 163mila. Ildel ministero della Salute ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono registrati 8.804 nuovi contagi (ieri erano 7.332) e 83 vittime, contro le 43 di ieri. Sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

