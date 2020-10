Coronavirus, bollettino 15 ottobre: +8.804 contagi e raddoppiano i decessi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il numero di decessi a causa del Coronavirus sfiora il raddoppio in 24 ore: +83. E i nuovi contagi arrivano a 8.804, con 47 pazienti in più in terapia intensiva, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile. Non si arresta l’impennata di nuovi casi di contagio da Coronavirus da un capo all’altro dell’Italia (come pure nel … Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il numero dia causa delsfiora il raddoppio in 24 ore: +83. E i nuoviarrivano a 8.804, con 47 pazienti in più in terapia intensiva, stando all’ultimodella Protezione Civile. Non si arresta l’impennata di nuovi casi dio dada un capo all’altro dell’Italia (come pure nel …

LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 ottobre: boom di nuovi contagi, sono 7332. E’ il record di sempre. 43 i… - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - Corriere : In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore, 43 i decessi - ProvinciadiRE : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 15 ottobre: 8.804 contagiati e 83 morti nelle ultime 24 ore - palermomaniait : Coronavirus in Sicilia, bollettino del 15 ottobre: 399 i positivi e 7 morti - -