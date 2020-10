Coronavirus | Bei | versato a Italia 1 mld a tasso zero per sanità

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – E’ statooggi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) il primo dei due miliardi previsti per la Sanitàna per il rafforzamento di strutture e organici in seguito all’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19. Il prestito – che ha una durata di 15 anni e undi interesse pari a– copre circa i due terzi delle risorse necessarie per gli interventi previsti dal ‘Decreto rilancio” nel settore sanitario: l’accordo relativo al finanziamento era stato firmato a luglio tra Bei, Ministero dell’economia e delle Finanze, Ministero della Sanità e Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.L’importo del Loan – spiegano alla Bei – rappresenta uno tra i ...