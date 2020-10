Coronavirus, anche Federica Pellegrini è risultata positiva (Di giovedì 15 ottobre 2020) anche Federica Pellegrini è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha annunciato la stessa nuotatrice veneta con una storia su Instagram. 'Ho appena ricevuto la brutta notizia. Nel pomeriggio ho fatto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020)al. Lo ha annunciato la stessa nuotatrice veneta con una storia su Instagram. 'Ho appena ricevuto la brutta notizia. Nel pomeriggio ho fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, Londra impone quarantena per arrivi dall'Italia. Lockdown parziale in Polonia ANSA Nuova Europa Nuoto, Federica Pellegrini positiva: "Triste perché finalmente avevo ricominciato ad allenarmi"

Federica Pellegrini positiva al coronavirus, ad annuciarlo lei stessa, in lacrime, su Instagram: "Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori, tornando a casa ho com ...

Coronavirus, De Luca dispone il ritorno alla didattica a distanza

Il presidente della Campania De Luca ha disposto lo stop alle lezioni in presenza per le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre.

Il presidente della Campania De Luca ha disposto lo stop alle lezioni in presenza per le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre.