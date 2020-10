Coronavirus | a Napoli 278 nuovi casi | contagi a scuola e in ospedale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dei 1.127registrati oggi in Campania (nuovo record dall’inizio della pandemia), sono 278 quelli relativi alla città di. Lo comunica l’Asl1 Centro nel consueto bollettino quotidiano. Sono 3.221 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. La maggio parte dei(185) è emersa dall’indagine epidemiologica relativa ai precedenti positivi. Altri 62sono stati accertati dopo la richiesta di tampone avanzata dai medici di base. Di questi 41 sono paucisintomatici e 21 sintomatici. Altre tre positivi emergono dall’ambiente scolastico ed è incorso l’indagine epidemiologica per sottoporre a tampone i contatti stretti. Quattro ...

Napoli, 15 ott 19:21 - (Agenzia Nova) - In un'ordinanza in via di pubblicazione il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto la sospensione dal 16 al 30 ottobre... (Rin) ...Da martedì 20 ottobre 2020 non sarà più possibile andare all’Asl Napoli 1 del Frullone per fare il tampone per il Covid19 senza la ...