Coronavirus a Forino | il sindaco annuncia due nuovi casi

bassairpinia : Forino (Av): Altri due cittadini positivi al Coronavirus - - irpiniatimes1 : Coronavirus a Forino, negativo il tampone sulla bambina della scuola primaria di Celzi - wam_the : Coronavirus, docente positiva: scuola chiusa a Forino - bassairpinia : FORINO: CORONAVIRUS. Insegnante positiva, chiude la Scuola Primaria Laudati. Ecco il comunicato del Sindaco. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Forino

AvellinoToday

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, sarà a Roma il prossimo 20 ottobre per partecipare al "XVII Foro di dialogo Spagna-Italia" organizzato ... Fondo per la ripresa delle economie colpite dal ...Dieci contagi e una persona deceduta, anche se la morte non sarebbe dovuta al Covid-19. All'ospedale San Pio di Benevento è spirato un 84enne di Cervinara, che domenica scorsa era ...