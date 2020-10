Coronavirus, 8804 casi nelle ultime 24 ore. Raddoppiano i morti (83) (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332). I morti Raddoppiano in un solo giorno da 43 a 83. I tamponi ancora al record, quasi 163 mila. Quarantasette persone in più in terapia intensiva, perLa Lombardia supera i 2mila nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono infatti 2.067 i contagi registrati in Regione secondo quanto diffuso dal bollettino del ministero della Salute.Boom in Campania, dove ci sono 1127 casi di covid-19 oggi. È il dato più alto dall’inizio dell’emergenza. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 13.780. Lo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804(ieri 7.332). Iin un solo giorno da 43 a 83. I tamponi ancora al record, quasi 163 mila. Quarantasette persone in più in terapia intensiva, perLa Lombardia supera i 2mila nuovidi24 ore: sono infatti 2.067 i contagi registrati in Regione secondo quanto diffuso dal bollettino del ministero della Salute.Boom in Campania, dove ci sono 1127di covid-19 oggi. È il dato più alto dall’inizio dell’emergenza. I tamponi processati24 ore sono 13.780. Lo ...

Corriere : In Italia 8.804 nuovi casi (con oltre 162 mila tamponi). Quasi raddoppiati i morti: 83... - HuffPostItalia : Coronavirus, 8804 casi nelle ultime 24 ore. Raddoppiano i morti (83) - PomponiGiovanna : RT @sruotolo1: #coronavirus 8804 contagi. Più di 162 mila tamponi, 83 morti (40 in più di ieri). La seconda ondata è veloce. Crescono le os… - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, 8804 casi nelle ultime 24 ore. Raddoppiano i morti (83) - FabiParraguezM : RT @Corriere: In Italia 8.804 nuovi casi (con oltre 162 mila tamponi). Quasi raddoppiati i morti: 83... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 8804 Coronavirus, 8804 casi nelle ultime 24 ore. Raddoppiano i morti (83) L'HuffPost Corona virus in Italia, aumento esponenziale: 8804 nuovi contagi con record di tamponi e 83 morti

Corona virus in Italia, aumento esponenziale: 8804 nuovi contagi con record di tamponi e 83 morti ... In Sardegna invece sono 5.603 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in ...

Coronavirus, 8804 casi nelle ultime 24 ore. Raddoppiano i morti (83)

Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un solo ...

Corona virus in Italia, aumento esponenziale: 8804 nuovi contagi con record di tamponi e 83 morti ... In Sardegna invece sono 5.603 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in ...Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un solo ...