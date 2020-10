Coronavirus, 8.804 nuovi positivi su 163mila tamponi. Raddoppiano i decessi: sono 83 (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – Non si ferma la crescita della curva dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Sono 8.804 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore su circa 163mila tamponi effettuati. Crescono anche i decessi: le vittime di oggi sono 83, poco meno del doppio di ieri quando erano state 43. In aumento anche i ricoverati in terapia intensiva: 586, 47 in più di ieri. OGGI IN PUGLIA 7 DECESSI E 257 NUOVI CONTAGI Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – Non si ferma la crescita della curva dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Sono 8.804 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore su circa 163mila tamponi effettuati. Crescono anche i decessi: le vittime di oggi sono 83, poco meno del doppio di ieri quando erano state 43. In aumento anche i ricoverati in terapia intensiva: 586, 47 in più di ieri. OGGI IN PUGLIA 7 DECESSI E 257 NUOVI CONTAGI

you_trend : ?? #Coronavirus, 15/10/20 • Attualmente positivi: 99.266 • Deceduti: 36.372 (+83, +0,23%) • Dimessi/Guariti: 245.96… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 8.804 nuovi casi, 83 morti, +47 terapie intensive - Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un s… - sweeetcreatureh : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 15/10/20 • Attualmente positivi: 99.266 • Deceduti: 36.372 (+83, +0,23%) • Dimessi/Guariti: 245.964 (+1.899… - Francym97 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: 8.804 nuovi casi, 83 morti, +47 terapie intensive -