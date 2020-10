Coronavirus: 581 nuovi casi in Toscana (età media 44 anni). Cento i guariti e 2 i decessi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 322: stabile il numero di pazienti nelle terapie intensive. Stop alle visite in gran parte degli ospedali Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 15 ottobre 2020) Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 322: stabile il numero di pazienti nelle terapie intensive. Stop alle visite in gran parte degli ospedali

rtl1025 : Tra le Regioni con più contagi giornalieri da coronavirus la #Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.1… - Giulia07738572 : @Agenzia_Ansa Coronavirus, in Lombardia 2.067 asintomatici/portatori sani. In Campania, 1.127. Seguono il Piemonte… - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: due donne decedute e 581 casi di contagio in più. Crescono i ricoverati - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in Lombardia 2.067 contagi. In Campania, 1.127. Seguono il Piemonte (1.033), il Veneto (600), il Lazio (594… - ERivetta : RT @ultimenotizie: Tra le Regioni con più contagi giornalieri da #coronavirus la Lombardia ne ha 2.067, seguita dalla Campania con 1.127 e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 581 Coronavirus: 581 nuovi casi in Toscana (età media 44 anni). Cento i guariti e 2 i decessi Il Tirreno Altri 80 pisani contagiati dal coronavirus

In Toscana sono 751 i nuovi positivi al coronavirus, compresi quelli di Pisa. Il totale raggiunge quota 21.017. L'incremento odierno rappresenta, per il terzo giorno consecutivo, quello pipiù alto mai ...

Venerdì nero in Toscana, 755 nuovi casi di Covid

FIRENZE: Ieri erano stati 581 ed era già un record. Nelle ultime 24 ore anche 144 guarigioni e due decessi. Effettuati 11.315 tamponi ...

In Toscana sono 751 i nuovi positivi al coronavirus, compresi quelli di Pisa. Il totale raggiunge quota 21.017. L'incremento odierno rappresenta, per il terzo giorno consecutivo, quello pipiù alto mai ...FIRENZE: Ieri erano stati 581 ed era già un record. Nelle ultime 24 ore anche 144 guarigioni e due decessi. Effettuati 11.315 tamponi ...