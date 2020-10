Coronavirus, 5 suore muoiono nella casa-albergo per anziani a Mortara. Contagiati 56 religiose e 12 laici, trasferiti in altra struttura (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cinque delle 56 suore dell’ordine Immacolata Regina Pacis che erano state contagiate dal Covid-19 sono morte nella casa-albergo dove erano ospitate a Mortara (Pavia). Le condizioni delle religiose decedute erano le più gravi sin dall’inizio. Il loro quadro clinico è progressivamente peggiorato, fino alla morte avvenuta nella serata di mercoledì 14 ottobre. Le altre suore colpite dal Coronavirus verranno trasferite in una struttura specializzata per trascorrere la quarantena ed essere sottoposte alle cure necessarie. Mara Azzi, direttore generale dell’Ats, ha spiegato che nella casa-albergo di Mortara dove vivono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cinque delle 56dell’ordine Immacolata Regina Pacis che erano state contagiate dal Covid-19 sono mortedove erano ospitate a(Pavia). Le condizioni delledecedute erano le più gravi sin dall’inizio. Il loro quadro clinico è progressivamente peggiorato, fino alla morte avvenutaserata di mercoledì 14 ottobre. Le altrecolpite dalverranno trasferite in unaspecializzata per trascorrere la quarantena ed essere sottoposte alle cure necessarie. Mara Azzi, direttore generale dell’Ats, ha spiegato chedidove vivono ...

