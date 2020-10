Coronavirus, 126 i nuovi contagiati in Abruzzo, preoccupa la RSA Don Orione di Avezzano (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'Aquila - Ancora 126 nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, uno dei dati più alti di sempre. Sono emersi dall'analisi di 2.529 tamponi. Si registra anche il decesso di un 76enne di Fossacesia (Chieti): era ricoverato al Covid Hospital di Pescara, dove due settimane fa era morta sua moglie, pure lei positiva al virus. il bilancio delle vittime sale a 489. Focolaio in una Rsa di Avezzano (L'Aquila) dove si registrano 70 casi (la maggior parte dei quali non ancora conteggiati nei dati ufficiali della Regione). Positivi anche 17 poliziotti impegnati per il servizio d'ordine del Giro d'Italia, che ha fatto tappa in Abruzzo. Del totale, 45 casi riguardano la provincia dell'Aquila, 25 la provincia di Chieti, 21 il Teramano, 14 il Pescarese e uno un paziente fuori regione, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'Aquila - Ancora 126casi diaccertati nelle ultime ore in, uno dei dati più alti di sempre. Sono emersi dall'analisi di 2.529 tamponi. Si registra anche il decesso di un 76enne di Fossacesia (Chieti): era ricoverato al Covid Hospital di Pescara, dove due settimane fa era morta sua moglie, pure lei positiva al virus. il bilancio delle vittime sale a 489. Focolaio in una Rsa di(L'Aquila) dove si registrano 70 casi (la maggior parte dei quali non ancora conteggiati nei dati ufficiali della Regione). Positivi anche 17 poliziotti impegnati per il servizio d'ordine del Giro d'Italia, che ha fatto tappa in. Del totale, 45 casi riguardano la provincia dell'Aquila, 25 la provincia di Chieti, 21 il Teramano, 14 il Pescarese e uno un paziente fuori regione, ...

