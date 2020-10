Cooperative agricole, UE approva 8,5 milioni di aiuti Italia (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea ha approvato un regime Italiano da 8,5 milioni di euro a sostegno delle Cooperative agricole particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime, secondo quanto riporta un comunicato, è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. In particolare, l’importo dell’aiuto non supererà 100.000 euro per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli, 120.000 euro per impresa operante nel settore dell’acquacoltura e 800.000 euro per impresa attiva in tutti gli altri settori. Il regime, inoltre, è limitato nel tempo fino al 30 giugno 2021. Le Cooperative agricole sono state duramente colpite dalle misure ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Commissione europea hato un regimeno da 8,5di euro a sostegno delleparticolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime, secondo quanto riporta un comunicato, è statoto ai sensi del quadro temporaneo per glidi Stato. In particolare, l’importo dell’aiuto non supererà 100.000 euro per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli, 120.000 euro per impresa operante nel settore dell’acquacoltura e 800.000 euro per impresa attiva in tutti gli altri settori. Il regime, inoltre, è limitato nel tempo fino al 30 giugno 2021. Lesono state duramente colpite dalle misure ...

olioferrini : La truffa dell'olio di carta preoccupa il mondo produttivo pugliese: Il giro del malaffare può partire da aziende a… - PiaSorrentino : @petergomezblog Dovete organizzarvi in cooperative agricole creare dei punti vendita e vendere direttamente al consumatore! - Edmond0__Dantes : @bladistic Ma se hanno le mani sporche, putroppo non fin sopra i capelli perché bonacino non he ha. Cazzo abito in… - RobertaDeNegri1 : RT @Augusto00213634: @PalazzesiC @mariobortoluss1 @TheCrusadery @iosoioevoi @IUccido @PatriziaRametta @AhiMaria1 @armidmar @InVeritatetweet… - il_cupo : RT @Augusto00213634: @PalazzesiC @mariobortoluss1 @TheCrusadery @iosoioevoi @IUccido @PatriziaRametta @AhiMaria1 @armidmar @InVeritatetweet… -

Ultime Notizie dalla rete : Cooperative agricole Cooperative agricole, UE approva 8,5 milioni di aiuti Italia Teleborsa WWF, le donne protagoniste dello sviluppo dell'agricoltura multifunzionale, Italia leader in Europa

(AGR) In Italia circa 1 impresa agricola su 3 è a conduzione femminile e il 32% (dato in crescita) vede la presenza di donne imprenditrici [...] ...

Cooperative agricole, UE approva 8,5 milioni di aiuti Italia

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 8,5 milioni di euro a sostegno delle cooperative agricole particolarmente colpite ...

(AGR) In Italia circa 1 impresa agricola su 3 è a conduzione femminile e il 32% (dato in crescita) vede la presenza di donne imprenditrici [...] ...La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 8,5 milioni di euro a sostegno delle cooperative agricole particolarmente colpite ...