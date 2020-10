Controlli antidroga nelle scuole Segnalati due studenti 18enni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Controlli nelle scuole per contrastare lo spaccio: controllati istituti frequentati da 3.500 studenti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 15 ottobre 2020)per contrastare lo spaccio: controllati istituti frequentati da 3.500

vivereperugia : GdF Perugia: controlli antidroga in città e nei comuni limitrofi per garantire la sicurezza dei cittadini… - TrgMedia : Guardia di Finanza di Perugia: controlli antidroga in città e nei comuni limitrofi per garantire la sicurezza dei c… - umbriajournal_ : Controlli antidroga, tutelare gli studenti, Finanza in campo con cinofili - baritoday : Spaccio di marijuana nel centro storico: beccato 38enne a Palo, segnalati assuntori trovati con la droga appena acq… - Telebari : Palo, controlli antidroga nel centro storico: denunciato 38enne beccato con 11 dosi di marijuana - #Bari #Notizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli antidroga Controlli antidroga in tutta la provincia, arrestati sei spacciatori. Sequestri di armi, eroina e hashish Il Messaggero Perugia, controlli antidroga della Guardia di Finanza

Servizi mirati nelle aree di aggregazione giovanile, in particolare nelle scuole e nei centri storici. Il servizio, svolto con il preciso scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e ribadire la co ...

Scuole al setaccio in cerca di droga

Non è solo il Covid 19 a mettere in pericolo la salute degli studenti: è per tutelare questi ultimi che il comando provinciale della ...

Servizi mirati nelle aree di aggregazione giovanile, in particolare nelle scuole e nei centri storici. Il servizio, svolto con il preciso scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e ribadire la co ...Non è solo il Covid 19 a mettere in pericolo la salute degli studenti: è per tutelare questi ultimi che il comando provinciale della ...