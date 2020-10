Controlli al Rione Libertà | arrestato 57enne per possesso stupefacenti VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Nella prima mattinata di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno dato vita ad una vasta operazione che ha coinvolto 120 militari, coadiuvati da unità specializzate, cinofili e squadre di intervento operativo provenienti da Napoli, L’azione dei militari dell’Arma è stata pianificata per un controllo a tappeto in particolare nelle zone a maggior impatto criminale, con l’obiettivo di intercettare armi,e refurtiva proveniente da furti perpetrati nelle settimane precedenti. I militari hanno operato in totale 30 perquisizioni domiciliari e numerose perquisizioni a persone e veicoli. In particolare nell’ambito del capoluogo e del suo hinterland, i carabinieri della Compagnia di Benevento hanno focalizzato la loro attenzione soprattutto al ...