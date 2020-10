Consulenze alla figlia di Fontana negli ospedali della Lombardia: la nuova inchiesta di Report (Di giovedì 15 ottobre 2020) Maria Cristina Fontana, figlia del governatore lombardo Attilio Fontana, ha svolto una serie di Consulenze per due ospedali milanesi, anche durante i mesi dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. È il nuovo caso sollevato da un’inchiesta di Report, che minaccia di diventare l’ennesima grana per il presidente della Regione Lombardia, già alle prese con le indagini sul caso della fornitura di camici da mezzo milione di euro all’azienda Dama del cognato Andrea Dini. Conflitto d’interesse Questa volta a imbarazzare Fontana sono tre incarichi assegnati alla primogenita, subentrata al posto del padre alla guida dello studio ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Maria Cristinadel governatore lombardo Attilio, ha svolto una serie diper duemilanesi, anche durante i mesi dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus. È il nuovo caso sollevato da un’di, che minaccia di diventare l’ennesima grana per il presidenteRegione, già alle prese con le indagini sul casofornitura di camici da mezzo milione di euro all’azienda Dama del cognato Andrea Dini. Conflitto d’interesse Questa volta a imbarazzaresono tre incarichi assegnatiprimogenita, subentrata al posto del padreguida dello studio ...

