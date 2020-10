Confindustria, al via il Convegno dei Giovani: fari puntati sul futuro post pandemia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Va in scena venerdì 16 e sabato 17 ottobre, presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica di Roma, il Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria. L’evento, che tradizionalmente è allestito a Capri presso il Grand Hotel Quisisana, per via della pandemia da Covid-19 è stato spostato nella Capitale. E proprio il post pandemia è al centro dei lavori, che si svilupperanno intorno al tema di quest’anno: “FUTURI. Pronti all’impresa”. “Per la prima volta nella storia – si legge nella presentazione del Convegno – ci siamo resi conto che siamo un solo hardware globale, dove la salute di un abitante dell’Hubei può incidere su quella dell’inquilino di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Va in scena venerdì 16 e sabato 17 ottobre, presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica di Roma, ildeiImprenditori di. L’evento, che tradizionalmente è allestito a Capri presso il Grand Hotel Quisisana, per via dellada Covid-19 è stato sato nella Capitale. E proprio ilè al centro dei lavori, che si svilupperanno intorno al tema di quest’anno: “FUTURI. Pronti all’impresa”. “Per la prima volta nella storia – si legge nella presentazione del– ci siamo resi conto che siamo un solo hardware globale, dove la salute di un abitante dell’Hubei può incidere su quella dell’inquilino di ...

