Concorso DSGA, Anief ricorre per inserire tutti gli idonei nelle graduatorie di merito (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Un passo avanti che però non è affatto risolutivo”. Commenta così l’Anief le novità riguardanti l’assunzione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). “Al via libera del Parlamento delle assunzioni in corso d’anno scolastico, – spiega il sindacato – ora si aggiunge la possibilità di procedere sino alla fine del 2021 con le immissioni in ruolo tramite il sistema della “call veloce”, la modalità quest’anno introdotta per gli insegnanti. Da un approfondimento del testo del decreto di agosto n. 104, approvato in via definitiva il 12 ottobre alla Camera e appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta infatti l’assenso a procedere con le modalità di reclutamento del personale DSGA ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Un passo avanti che però non è affatto risolutivo”. Commenta così l’le novità riguardanti l’assunzione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (). “Al via libera del Parlamento delle assunzioni in corso d’anno scolastico, – spiega il sindacato – ora si aggiunge la possibilità di procedere sino alla fine del 2021 con le immissioni in ruolo tramite il sistema della “call veloce”, la modalità quest’anno introdotta per gli insegnanti. Da un approfondimento del testo del decreto di agosto n. 104, approvato in via definitiva il 12 ottobre alla Camera e appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risulta infatti l’assenso a procedere con le modalità di reclutamento del personale...

bizcommunityit : Concorso DSGA, Anief ricorre per inserire tutti gli idonei nelle graduatorie di merito - IIS_Selmi : DDG n. 2015/2018 Concorso DSGA– modifica e integrazione Commissione giudicatrice - AgenziaASI : Istruzione: Concorso DSGA, dal Ministro Azzolina per chiedere l'eliminazione della soglia di sbarramento per gli id… - mariopittoni : Dsga, Pittoni (Lega): Azzolina non ne vuole sapere di un concorso riservato per gli esperti facenti funzione - Oriz… - infoitinterno : Dsga, Pittoni (Lega): Azzolina non ne vuole sapere di un concorso riservato per i facenti funzione -

Ultime Notizie dalla rete : Concorso DSGA Concorso DSGA: ancora assunzioni e incarichi facenti funzione revocati. [Emendamento]. Sindacati, “Norma sconclusionata. Persone si usano e poi si gettano” Orizzonte Scuola Concorso DSGA, Anief ricorre per inserire tutti gli idonei nelle graduatorie di merito

"Un passo avanti che però non è affatto risolutivo". Commenta così l'Anief le novità riguardanti l'assunzione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga).

DSGA, arriva anche per loro l’assunzione con call veloce. [Tutte le info]

Il DL Agosto, approvato in via definitiva il 12 ottobre alla Camera ha introdotto delle novità nelle modalità di reclutamento del personale DSGA , risultato vincitore o idoneo del concorso indetto con ...

"Un passo avanti che però non è affatto risolutivo". Commenta così l'Anief le novità riguardanti l'assunzione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga).Il DL Agosto, approvato in via definitiva il 12 ottobre alla Camera ha introdotto delle novità nelle modalità di reclutamento del personale DSGA , risultato vincitore o idoneo del concorso indetto con ...