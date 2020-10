Con 6 passi nel verde, l’università di Milano Bicocca diventa green (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il primo “passo nel verde” è stato oggi, quando il sindaco di Milano, Beppe Sala, sotto una pioggia scrosciante ha inaugurato insieme alla rettrice dell’università di Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni, il vivaio, ovvero un boschetto che era stato abbandonato e finalmente è stato restituito alla città. La rettrice di Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni, con il sindaco di Milano, Beppe Sala, all’inaugurazione del vivaio. In mattinata, la rettrice ha anche “preso a picconate” la pavimentazione della piazza: al posto delle piastrelle, ci saranno isole verdi. Meno cemento, più ossigeno. Due iniziative concrete che l’università ha presentato e che vanno nella prospettiva di una ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il primo “passo nel” è stato oggi, quando il sindaco di, Beppe Sala, sotto una pioggia scrosciante ha inaugurato insieme alla rettrice dell’università di, Giovanna Iannantuoni, il vivaio, ovvero un boschetto che era stato abbandonato e finalmente è stato restituito alla città. La rettrice di, Giovanna Iannantuoni, con il sindaco di, Beppe Sala, all’inaugurazione del vivaio. In mattinata, la rettrice ha anche “preso a picconate” la pavimentazione della piazza: al posto delle piastrelle, ci saranno isole verdi. Meno cemento, più ossigeno. Due iniziative concrete che l’università ha presentato e che vanno nella prospettiva di una ...

