Comunali Roma | nessun accordo nel centrosinistra sulle primarie

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – Primarie ‘ni’. La coalizione di centrosinistra, che ieri sera si è riunita per la prima volta attorno a un tavolo per discutere della candidatura a sindaco di Roma in vista delle elezioni del 2021, non ha ancora trovato un accordo sulle primarie. Alla riunione, convocata dal segretario capitolino del PD, Andrea Casu, erano presenti i capogruppo in Campidoglio del centrosinistra (il Dem Giulio Pelonzi e Svetlana Celli della lista civica), i quattro presidenti di Municipio governati dalla coalizione (Sabrina Alfonsi, Francesca Del Bello, Giovanni Caudo e Amedeo Ciaccheri) e i delegati di Italia Viva (Marco Cappa), Azione (Flavia Di Gregorio), Radicali (Simone Sapienza), Articolo 1 (Piero Latino), e Sinistra Italiana (Adriano Labbucci).