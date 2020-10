Come scrivere parolacce senza che il telefono si ribelli (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tienimi Bordone per il sociale: finalmente un manuale d'istruzioni per allineare il linguaggio del cellulare al nostro Leggi su ilpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tienimi Bordone per il sociale: finalmente un manuale d'istruzioni per allineare il linguaggio del cellulare al nostro

Il titolo si capisce? Metti che non si capisce: è un gioco di parole sul fatto che lui si chiama Bordone, ed è buffo, come quando si dice “tienimi bordone”, che vuol dire “spalleggiami, assecondami” e ...

“Scritti a margine” di Grazia Dormiente

MODICA (di Elisa Montagno) – “Scritti a margine”: è questo il titolo del libro di Grazia Dormiente, scrittrice, etnoantropologa e componente del Caffè Quasimodo, che sarà presentato nel II “sabato let ...

