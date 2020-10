Come scegliere lo psicologo giusto per te (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo una serie di riflessioni e valutazioni personali, hai deciso di voler iniziare un percorso psicologico. È una scelta importante, non solo per la portata dei temi trattati, intimi e spesso delicati, ma anche e soprattutto per il risvolto che ne rappresenta affrontarli. Si, intraprendere un percorso terapeutico è spesso molto faticoso, rappresenta però anche una scelta di cura longeva volta a farci stare meglio nel medio-lungo termine, perciò siediti, prenditi un po’ di tempo e scegli lo psicologo che può fare al caso tuo! Largo ai dubbi. Meglio uno psicologo uomo o donna? Su questo non c’è una regola definita. Gli uomini non sono meglio per gli uomini e le donne non sono meglio per le donne. Spesso la scelta del genere è mediata da diversi fattori Come la propria ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo una serie di riflessioni e valutazioni personali, hai deciso di voler iniziare un percorso psicologico. È una scelta importante, non solo per la portata dei temi trattati, intimi e spesso delicati, ma anche e soprattutto per il risvolto che ne rappresenta affrontarli. Si, intraprendere un percorso terapeutico è spesso molto faticoso, rappresenta però anche una scelta di cura longeva volta a farci stare meglio nel medio-lungo termine, perciò siediti, prenditi un po’ di tempo e scegli loche può fare al caso tuo! Largo ai dubbi. Meglio unouomo o donna? Su questo non c’è una regola definita. Gli uomini non sono meglio per gli uomini e le donne non sono meglio per le donne. Spesso la scelta del genere è mediata da diversi fattorila propria ...

Con il nuovo modello, rendiamo ancora più attraente la nostra flotta, ampliando la gamma di veicoli che i nostri utenti possono scegliere in base alle loro esigenze”. Ha il cambio robotizzato. Con la ...

Covid e rischio cancellazione eventi. Come scegliere le discipline più sicure.

Generalmente quando si sceglie la disciplina da sponsorizzare si tiene conto ... La maggior o minore probabilità che l’evento (inteso come singola manifestazione o campionato) venga cancellato a causa ...

