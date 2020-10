Come le grandi aziende scelgono le sponsorizzazioni nello sport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per tutti gli appassionati italiani di calcio c’è un tema ricorrente che accompagna il campionato di Serie A di calcio dall’inizio alla fine e si ripresenta stagione dopo stagione: il logo Tim al fianco di quello della Lega. Un acronimo che accompagna il campionato italiano dal 1998 e lo farà almeno fino al 2021, stando agli accordi in vigore. Seguire la “Serie A Tim” significa leggere quelle tre lettere sul pallone, a bordo campo, alle spalle di giocatori e allenatori durante le interviste, e magari ricordare a memoria gli spot televisivi, compresa l’ultima sigla, che resta impressa grazie alla voce di Mina che interpreta il suo storico successo “Brava”. «Per durata e numerosità del target raggiunto la Serie A per noi è certamente una delle partnership più importanti a livello ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per tutti gli appassionati italiani di calcio c’è un tema ricorrente che accompagna il campionato di Serie A di calcio dall’inizio alla fine e si ripresenta stagione dopo stagione: il logo Tim al fianco di quello della Lega. Un acronimo che accompagna il campionato italiano dal 1998 e lo farà almeno fino al 2021, stando agli accordi in vigore. Seguire la “Serie A Tim” significa leggere quelle tre lettere sul pallone, a bordo campo, alle spalle di giocatori e allenatori durante le interviste, e magari ricordare a memoria gli spot televisivi, compresa l’ultima sigla, che resta impressa grazie alla voce di Mina che interpreta il suo storico successo “Brava”. «Per durata e numerosità del target raggiunto la Serie A per noi è certamente una delle partnership più importanti a livello ...

Ultime Notizie dalla rete : Come grandi Nasce il Movimento Grandi Minuti: scopri come aderire alla campagna per ingrandire il tempo di cottura sulle confezioni di pasta Linkiesta.it Operazione trasparenza sul lavoro

Gli economisti non sono, come spesso si pensa, dei tecnici freddi, privi di un’anima: un economista non solo può, ma deve, provare a mettersi nei panni di un lavoratore (lavoratrice) che il prossimo g ...

Patto Pd-Cinque stelle: ecco il “preliminare d’accordo” nei cinque grandi Comuni in vista delle elezioni di primavera

Per le elezioni a Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli i partiti di governo si sono mossi in per cementare la maggioranza. Resta l’incognita Campidoglio con Calenda ...

Per le elezioni a Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli i partiti di governo si sono mossi in per cementare la maggioranza. Resta l'incognita Campidoglio con Calenda ...