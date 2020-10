Come il Covid ha cambiato le nostre vite: lo speciale di SkyTg24 nelle città di Roma, Milano, Palermo e Genova (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lavoro, trasporti, studio. Tempo libero, sport e vita sociale. Il coronavirus ha cambiato le nostre vite in moltissimi ambiti e sta cambiando il volto delle nostre città. Roma, Milano, Palermo e Genova: quattro grandi centri urbani italiani, da nord a sud. Sky Tg24 li racconta con il ciclo di reportage La sfida del Covid. A cura di Francesca Cersosimo, Raffaella Daino, Paolo Fratter, Stefania Trapani, i quattro appuntamenti, in onda la domenica alle 13.30 e alle 20.30 a partire dal 18 ottobre, documenteranno Come stanno combattendo ogni giorno gli abitanti di queste quattro grandi città, alla ricerca di una “nuova normalità’”. I reportage saranno anticipati da approfondimenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lavoro, trasporti, studio. Tempo libero, sport e vita sociale. Il coronavirus halein moltissimi ambiti e sta cambiando il volto dellecittà.: quattro grandi centri urbani italiani, da nord a sud. Sky Tg24 li racconta con il ciclo di reportage La sfida del. A cura di Francesca Cersosimo, Raffaella Daino, Paolo Fratter, Stefania Trapani, i quattro appuntamenti, in onda la domenica alle 13.30 e alle 20.30 a partire dal 18 ottobre, documenterannostanno combattendo ogni giorno gli abitanti di queste quattro grandi città, alla ricerca di una “nuova normalità’”. I reportage saranno anticipati da approfondimenti ...

