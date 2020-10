Clamoroso al Giro: la EF chiede la conclusione anticipata della corsa (Di giovedì 15 ottobre 2020) In attesa di capire se la favola di Joao Almeida proseguirà anche dopo la cronometro di sabato e l'arrivo in salita di domenica, un colpo di scena Clamoroso si verifica al Giro d'Italia. Stavolta non c'entra la strada. La bomba è della EF Education First: la formazione statunitense avrebbe ritenuto troppo pericoloso far proseguire la corsa rosa per via dei tanti casi Covid-19 verificatisi anche all'interno della carovana e per l'impossibilità di garantire una "bolla" capace di isolare i corridori.REPLICAIl direttore del Giro Mauro Vegni ha voluto replicare: "La giornata è iniziata con notizie non corrette sulla positività di un gruppo di agenti di polizia, tant’è vero che è arrivata una smentita da parte del Ministero degli Interni ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) In attesa di capire se la favola di Joao Almeida proseguirà anche dopo la cronometro di sabato e l'arrivo in salita di domenica, un colpo di scenasi verifica ald'Italia. Stavolta non c'entra la strada. La bomba èEF Education First: la formazione statunitense avrebbe ritenuto troppo pericoloso far proseguire larosa per via dei tanti casi Covid-19 verificatisi anche all'internocarovana e per l'impossibilità di garantire una "bolla" capace di isolare i corridori.REPLICAIl direttore delMauro Vegni ha voluto replicare: "La giornata è iniziata con notizie non corrette sulla positività di un gruppo di agenti di polizia, tant’è vero che è arrivata una smentita da parte del Ministero degli Interni ...

