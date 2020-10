Cina, banca centrale inietta liquidità per 500 miliardi yuan (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – La banca centrale della Cina ha iniettato liquidità per 500 miliardi di yuan nel sistema bancario tramite prestiti a medio termine ed ha mantenuto invariati i costi dei prestiti per il sesto mese consecutivo. La banca popolare cinese (PBOC) ha precisato in una nota che sta mantenendo il tasso sui prestiti a medio termine (MLF) di un anno alle istituzioni finanziarie costante al 2,95% rispetto alle operazioni precedenti. La PBOC ha definito l’iniezione di fondi per mantenere la liquidità del sistema bancario “ragionevolmente ampia”, e “soddisfa pienamente la domanda delle istituzioni finanziarie”. La PBOC ha anche affermato di aver iniettato altri 50 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ladellahato liquidità per 500dinel sistemario tramite prestiti a medio termine ed ha mantenuto invariati i costi dei prestiti per il sesto mese consecutivo. Lapopolare cinese (PBOC) ha precisato in una nota che sta mantenendo il tasso sui prestiti a medio termine (MLF) di un anno alle istituzioni finanziarie costante al 2,95% rispetto alle operazioni precedenti. La PBOC ha definito l’iniezione di fondi per mantenere la liquidità del sistemario “ragionevolmente ampia”, e “soddisfa pienamente la domanda delle istituzioni finanziarie”. La PBOC ha anche affermato di averto altri 50 ...

La Banca centrale della Cina ha iniettato liquidità per 500 miliardi di yuan nel sistema bancario tramite prestiti a medio termine e ha mantenuto invariati i costi dei prestiti per il sesto mese ...

