Ciclovie | Barbuto | M5s | | Dl mobilità | per Crotone in arrivo 230mila

Sono 230mila euro i fondi del dl mobilità e previsti per le Ciclovie di Crotone. È quanto annuncia Elisabetta Barbuto, M5S, della Commissione Trasporti in merito alla pubblicazione in Gazzetta del "decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che stanzia importanti risorse immediatamente spendibili per la realizzazione delle Ciclovie urbane". "Adesso i comuni e le città ...

Sono 230mila euro i fondi del dl mobilità e previsti per le ciclovie di Crotone. È quanto annuncia Elisabetta Barbuto (M5S) della Commissione Trasporti in merito alla pubblicazione in Gazzetta del “de ...

