Ciclismo, Geraint Thomas: “Sono ancora abbastanza dolorante. Dopo la caduta ricordo di aver sentito una gamba morta come al Tour 2013” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si profila all’orizzonte un periodo di recupero dall’infortunio e poi di preparazione in vista della prossima stagione agonistica per Geraint Thomas, ritiratosi dal Giro d’Italia 2020 al termine della terza tappa in seguito ad una brutta caduta. Il capitano del Team Ineos Grenadier, favorito n.1 per indossare la maglia rosa sul podio di Milano specialmente Dopo la cronometro inaugurale, è stato molto sfortunato ed ha dovuto abbandonare l’appuntamento più importante del suo 2020 a causa di una frattura al bacino. Lo stesso infortunio rimediato ben sette anni fa in occasione del Tour de France 2013. “Fisicamente sono ancora abbastanza dolorante, onestamente – ha dichiarato il vincitore del ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Si profila all’orizzonte un periodo di recupero dall’infortunio e poi di preparazione in vista della prossima stagione agonistica per, ritiratosi dal Giro d’Italia 2020 al termine della terza tappa in seguito ad una brutta. Il capitano del Team Ineos Grenadier, favorito n.1 per indossare la maglia rosa sul podio di Milano specialmentela cronometro inaugurale, è stato molto sfortunato ed ha dovuto abbandonare l’appuntamento più importante del suo 2020 a causa di una frattura al bacino. Lo stesso infortunio rimediato ben sette anni fa in occasione delde France 2013. “Fisicamente sono, onestamente – ha dichiarato il vincitore del ...

BEPPESARNO : ...Se #ganna non si fosse fermato a soccorrere Geraint Thomas oggi sarebbe ancora in #magliaRosa! #giroditalia… - jsjack1974 : RT @Eurosport_IT: Che succede a Geraint #Thomas? Il gallese in coda al gruppo è con da Filippo #Ganna e tenta di rientrare ?? Segui il live… - infoitsport : Giro d’Italia 2020, Matteo Tosatto: “Geraint Thomas ha avuto sfortuna ieri. Il ciclismo è questo: vittorie e brutte… -