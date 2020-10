Ciclismo, dove correrà Fabio Aru nel 2021? Tutti gli scenari. Ipotesi NTT insieme a Pozzovivo! (Di giovedì 15 ottobre 2020) Fabio Aru non correrà la Vuelta di Spagna, in programma da martedì 20 ottobre a domenica 8 novembre, e non rinnoverà il contratto con la UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori è reduce da tre stagioni particolarmente complicate e prive di risultati di rilievo, il mese scorso si è mestamente ritirato dal Tour de France e il suo futuro è ignoto. Al momento non ci sono certezze riguardo al 2021 del sardo, il quale starebbe comunque cercando una sistemazione per la seconda parte della carriera. Il 30enne dovrà rilanciarsi da zero e sarebbe nel mirino della NTT, come spiega il quotato giornalista Beppe Conti sulle colonne di Bici Sport. La formazione sudafricana guidata da Bjarne Riis sta affrontando delle difficoltà economiche e soltanto nelle prossime 48 ore svelerà quali saranno i suoi ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020)Aru non correrà la Vuelta di Spagna, in programma da martedì 20 ottobre a domenica 8 novembre, e non rinnoverà il contratto con la UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori è reduce da tre stagioni particolarmente complicate e prive di risultati di rilievo, il mese scorso si è mestamente ritirato dal Tour de France e il suo futuro è ignoto. Al momento non ci sono certezze riguardo aldel sardo, il quale starebbe comunque cercando una sistemazione per la seconda parte della carriera. Il 30enne dovrà rilanciarsi da zero e sarebbe nel mirino della NTT, come spiega il quotato giornalista Beppe Conti sulle colonne di Bici Sport. La formazione sudafricana guidata da Bjarne Riis sta affrontando delle difficoltà economiche e soltanto nelle prossime 48 ore svelerà quali saranno i suoi ...

