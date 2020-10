Cicciolina in crisi a causa del Covid | “Farò la danza del ventre”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilona Staller, conosciuta da tutti come, è una delle più famose attrici del cinema per adulti. È sempre stata una delle donne più desiderate da parte del pubblico maschile. È stata anche attiva in politica e proprio a tal proposito ha spesso discusso per il ripristino dei vitalizi per gli ex parlamentari.è stata deputata al Parlamento per diversi anni ma il vitalizio non le spetta. Infatti attualmente è concesso solo a chi frequenta palazzo Madama. La pandemia adel-19 ha messo in ginocchio l’economia mondale portando le persone ad avere gravi difficoltà economiche. Sembrerebbe che anche Ilona Staller si trovi indell’emergenza sanitaria ancora in corso. Ilona Staller si ...