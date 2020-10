Ci sono state le prime condanne per il caso Shalabayeva (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ex capo della Squadra mobile di Roma, Renato Cortese, oggi questore di Palermo, e l’ex dirigente dell’ufficio immigrazione Maurizio Improta, attuale capo della Polfer, sono stati condannati a cinque anni di carcere per aver sequestrato nel 2013 Alma Shalabayeva, moglie Leggi su ilpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’ex capo della Squadra mobile di Roma, Renato Cortese, oggi questore di Palermo, e l’ex dirigente dell’ufficio immigrazione Maurizio Improta, attuale capo della Polfer,stati condannati a cinque anni di carcere per aver sequestrato nel 2013 Alma, moglie

sechesi : In sintesi, Napoli sanzionato con 3-0 a tavolino e -1 perché: ?? Non sono state riscontrate “cause di forza maggio… - carlosibilia : Si erano rivolti ai @_Carabinieri_in 14 tra imprenditori e commercianti. Grazie alle loro denunce sono state ferma… - virginiaraggi : Prosegue il nostro lavoro di riqualificazione delle palestre e dei campi sportivi all'aperto nelle scuole di Roma.… - stefanoMagliocc : RT @antoniopolito1: Non per amore di polemica, ma come si fa a dire “dipende tutto dagli italiani” quando non sono stati completati i nuovi… - BrunoGiovanni6 : RT @antoniopolito1: Non per amore di polemica, ma come si fa a dire “dipende tutto dagli italiani” quando non sono stati completati i nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : sono state Perché le sanzioni sono state uno strumento inutile per l’Unione europea, finora Linkiesta.it Bologna, Dominguez brilla con l'Argentina e vuole essere protagonista anche in Serie A

Ecco, la sensazione è che non si sia ancora adattato completamente a quelle che sono le dinamiche e le necessità del nostro calcio. In poche parole, sia per Sinisa Mihajlovic che per tutti gli uomini ...

Juve-Napoli, i partenopei al Giudice Sportivo: «Attendiamo l’appello, che sia fatta giustizia!»

La società Napoli ha risposto con un comunicato stampa alla sentenza del Giudice Sportivo. Il Napoli ha risposto con un comunicato stampa al primo verdetto del Giudice Sportivo in merito al rinvio ...

Ecco, la sensazione è che non si sia ancora adattato completamente a quelle che sono le dinamiche e le necessità del nostro calcio. In poche parole, sia per Sinisa Mihajlovic che per tutti gli uomini ...La società Napoli ha risposto con un comunicato stampa alla sentenza del Giudice Sportivo. Il Napoli ha risposto con un comunicato stampa al primo verdetto del Giudice Sportivo in merito al rinvio ...