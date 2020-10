Ci sarà The Haunting 3 dopo Hill House e Bly Manor? Per ora Mike Flanagan pensa alla sua prossima serie (Di giovedì 15 ottobre 2020) The Haunting 3 è possibile? Nel team di Mike Flanagan se ne inizia a parlare, ma il creatore della serie antologica al momento è impegnato in altri progetti. The Haunting of Bly Manor ha debuttato il 9 ottobre sulla piattaforma Netflix, a circa due anni di distanza dalla prima stagione, che aveva come ambientazione la casa infestata di Hill House. In un’intervista concessa a Entertainment Weekly, Flanagan e il produttore esecutivo Trevor Macy hanno parlato del nuovo capitolo della serie antologica, confidando le loro speranze per The Haunting 3. Sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, il team di produttori ha già qualche idea per il futuro dello show ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) The3 è possibile? Nel team dise ne inizia a parlare, ma il creatore dellaantologica al momento è impegnato in altri progetti. Theof Blyha debuttato il 9 ottobre sulla piattaforma Netflix, a circa due anni di distanza dprima stagione, che aveva come ambientazione la casa infestata di. In un’intervista concessa a Entertainment Weekly,e il produttore esecutivo Trevor Macy hanno parlato del nuovo capitolo dellaantologica, confidando le loro speranze per The3. Sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, il team di produttori ha già qualche idea per il futuro dello show ...

