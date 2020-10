Ci mancava il virus dell’isteria. Ecco perché chi demonizza autobus e tram va fuori strada. Le foto ingannano. A Roma si viaggia al 50-55% della capienza sotto ai limiti di legge (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il problema c’è, è inutile nascondersi. E anche per questo nel governo nessuno sta affrontando la questione in maniera superficiale. È però fondamentale non cadere nell’errore opposto, cioè quello di demonizzare i trasporti pubblici. Negli ultimi giorni tanto si è parlato di bus affollati, tram strapieni, metro aggredite selvaggiamente. La realtà, al di là di quello che sembrano dire le foto (ma non dicono), paiono dire video e i canonici commenti sui social (privi di qualsiasi riferimento oggettivo) è che molti mezzi pubblici stanno in realtà rispettando le nuove indicazioni di presenza massima consentita. Il punto, dunque, è non lasciarsi andare a facili isterie che, tuttavia, rischiano di essere assolutamente improduttive e, soprattutto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il problema c’è, è inutile nascondersi. E anche per questo nel governo nessuno sta affrontando la questione in maniera superficiale. È però fondamentale non cadere nell’errore opposto, cioè quello dire i trasporti pubblici. Negli ultimi giorni tanto si è parlato di bus affollati,strapieni, metro aggredite selvaggiamente. La realtà, al di là di quello che sembrano dire le(ma non dicono), paiono dire video e i canonici commenti sui social (privi di qualsiasi riferimento oggettivo) è che molti mezzi pubblici stanno in realtà rispettando le nuove indicazioni di presenza massima consentita. Il punto, dunque, è non lasciarsi andare a facili isterie che, tuttavia, rischiano di essere assolutamente improduttive e, soprattutto, ...

1_nome_a_caso : La fobia per i bambini portatori di virus mi mancava. Da che se ne fottono a che ti schifano. Molto bene - tuttoappost : Ci mancava solo il ballo dei ricchioni altro che #COVID19italia c'è un virus di ricchiunaggine che è sottovalutato - francescoreppu2 : @romeoagresti per me..avevano paura di perdere...visto che mancava insigna e poi due dei giocatori importanti...han… - Marc_OTSS : RT @fasulo_antonio: Non solo la curva del #COVID che sale a quasi seimila #Contagi nelle ultime 24 ore. Ci mancava pure il virus del #MES c… - marino29b : RT @fasulo_antonio: Non solo la curva del #COVID che sale a quasi seimila #Contagi nelle ultime 24 ore. Ci mancava pure il virus del #MES c… -