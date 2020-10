Chiusura scuola, il ministro Azzolina contro De Luca: “Decisione gravissima” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa decisione di chiudere le scuole dal 16 al 30 ottobre dopo l’aumento dei contagi che si sono registrati in Campania non è piaciuta a Lucia Azzolina. Il ministro dell’Istruzione ha apertamente criticato le ultime restrizioni decise dal presidente Vincenzo De Luca, definendo la scelta sulla scuole “Gravissima, sbagliata“. “Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola“, ha detto la Azzolina intervenendo a Zapping su Rai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa decisione di chiudere le scuole dal 16 al 30 ottobre dopo l’aumento dei contagi che si sono registrati in Campania non è piaciuta a Lucia. Ildell’Istruzione ha apertamente criticato le ultime restrizioni decise dal presidente Vincenzo De, definendo la scelta sulla scuole “Gravissima, sbagliata“. “Sembra ci sia un accanimento del governatorela. In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positivo ae di certo non se lo è preso a. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della“, ha detto laintervenendo a Zapping su Rai ...

