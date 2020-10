Chiuse scuole e università: vietate le feste, no asporto dopo le 21. L'ordinanza della Campania (Di giovedì 15 ottobre 2020) La regione 'chiude' le scuole per . Niente lezioni in presenza nelle primarie e secondarie da domani, venerdì 16 ottobre, e fino al 30 ottobre. Si tratta di una delle misure anticovid contenute nell'... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La regione 'chiude' leper . Niente lezioni in presenza nelle primarie e secondarie da domani, venerdì 16 ottobre, e fino al 30 ottobre. Si tratta di una delle misure anticovid contenute nell'...

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: scuole chiuse fino al 30/10, solo 'a distanza' - repubblica : Covid, in Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre - fanpage : Annunciato il lockdown in città. L'avviso ai cittadini - CorriereCitta : In Campania scuole chiuse fino al 30 ottobre e stop a feste - manu_etoile : RT @riktroiani: ++ #Campania, stretta di #DeLuca: da domani scuole primarie e secondarie chiuse fino al 30 ottobre, solo lezioni a distanza… -